Sirkusdirektør Arild Arnardo er død, 78 år gammel

Arnardo døde med sine nærmeste rundt seg, opplyser familien i en pressemelding til NTB.

Arild Arnardo var sju år gammel da faren, Arne, i 1949 startet Cirkus Arnardo, og i 1987 tok han og kona Bjørg over driften av Norges eldste sirkus.

Helt fra han var liten gutt fulgte Arild sin far, Arne Arnardo, på scener rundt om i landet, der han ble tryllet fram fra kasser. Lønna var karameller som var til overs.

Arild gikk gradene i sirkuset og begynte som teltbygger og sirkusarbeider i farens sirkus.

Etter hvert ble han selv artist, og han høstet spesielt gode kritikker for sitt linenummer som lasaron, der linen symboliserte livsveien.

Som eneste nordmann har Arild Arnardo opptrådt på den internasjonale sirkusfestivalen i Monaco to ganger.

Arild og Bjørg Arnardo har stått sammen om driften av Cirkus Arnardo. Sammen ble de tildelt Kongens fortjenstmedalje 16. mars 2015, med påfølgende audiens hos kongen og dronningen på Slottet.

Arild Arnardo etterlater seg kona Bjørg, deres to barn Are og Helen og to barnebarn.

I dag er det sønnen Are som er direktør for Cirkus Arnardo.