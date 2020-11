Riksrevisjonen legger fram rapport om FNs bærekraftmål

Riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram en ny rapport om hvordan Norge styrer og rapporterer oppfølgingen av bærekraftmålene. Norge var en pådriver da FN vedtok bærekraftsmålene i 2015, men har norske myndigheter fulgt opp?

MDG legger fram sitt alternative statsbudsjett

Miljøpartiet De Grønne legger fram sitt alternative statsbudsjett «For mennesker og miljø». Fra før er det kjent at MDG i sitt budsjett blant annet setter av 1,5 milliard kroner til en krisepakke til insektene, at partiet vil innføre en ny plastavgift for å redusere plastforsøplingen og gjøre det billigere å reparere klær, sko og gjenstander.

Equinor lanserer rapporten Energy Perspectives 2020

Hovedpunktene i rapporten Energy Perspectives presenteres av sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor. Analysen i Energy Perspectives er et viktig bidrag til Equinors strategiske prioriteringer.

Obamas memoarer gis ut

Barack Obama sine memoarer «Et lovet land» gis ut. I boka reflekterer Obama over de fire årene som har gått siden presidentperioden hans utløp. Boka som blir gitt ut tirsdag, er den første av to planlagte bøker som utgjør den tidligere presidentens memoarer.

Landslaget i fotball reiser til Østerrike

Forutsatt at alt går etter planen, skal landslaget i fotball for herrer reise til Østerrike før kampen mot det østerikske landslaget onsdag.