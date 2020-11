Vedum ønsker tverrpolitisk løsning om abortloven

– Vi er veldig tydelige på at vi ønsker ro og at vi ønsker at grensen på 12 uker skal bestå. Det er en viktig sak for oss, og det har det vært hele veien, sier Vedum til Dagen.

Han er frustrert over Høyre og KrF som han mener åpnet døren for dagens abortdebatt.

– Noe av det tristeste med KrFs retningskamp var at man vekket en sovende bjørn. Så viktige spørsmål hører ikke hjemme i politiske maktkamper, da skjer bare det motsatte av det man ønsker, og det er det vi ser nå, sier han.

Kald skulder

Nå inviterer Vedum Høyre, Ap og Frp med på en avtale som slår fast at 12-ukersgrensen skal ligge fast.

– Denne typen saker burde ikke være et spørsmål i regjeringsforhandlinger. Jeg mener man burde funnet en bred, politisk løsning der de store partiene Ap, Høyre og Sp kom sammen, ble enige og sa at sånn gjør vi det, sier Vedum.

Hos de andre store partiene er det derimot ingen jubel over Vedums forslag. Verken Høyre, Ap eller Frp sier ja til invitten, skriver Dagen.

Splittelse i de fleste partier

Etter at seks av ni partier på Stortinget har lagt fram sine førsteutkast til partiprogram for neste stortingsperiode, er det bare Høyre som helhjertet støtter dagens abortlov. I tre partier er programkomiteene delt i abortspørsmålet, skrev Dagen tidligere i oktober.

Programkomiteen i Rødt foreslår å utvide retten til selvbestemt abort til uke 22. I SV vil de utvide grensen til uke 16. I MDG vil et flertall i programkomiteen utvide grensen til uke 18

Både Ap og Sp støtter dagens abortlov, men her er programkomiteene delt.