24 nye coronatilfeller registrert i Fredrikstad

Det opplyser kommuneoverlege Anne Kristine Nitter til Fredriksstad Blad mandag kveld.

Samtidig har kommunen nå kontroll på et utbrudd i forbindelse med flere kondolansebesøk etter et dødsfall i det somaliske miljøet. Totalt har 85 personer testet positivt i forbindelse med disse – et fåtall under selve besøkene, men mange videre i hver enkelt husstand.

– Vi har i noen dager nå sett at smitten i miljøet er på retur, og utbruddet anses nå som godt rammet inn, sier kommuneoverlegen.