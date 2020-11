Rødt kaller krisepakka «hårreisende usosial»

Coronakrisepakka blir på 22,1 milliarder kroner etter at regjeringspartiene har forhandlet med Frp. Det utgjør en økning på 4,4 milliarder kroner fra forslaget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke fornøyd.

– Frp har verken tatt til orde for eller fått gjennomslag for et eneste tiltak som virkelig bøter på situasjonen for de arbeidsledige, sier Rødt-lederen.

Han er ikke nådig med regjeringen.

– Nå har høyresiden brukt over dobbelt så lang tid på forhandlingene om denne krisepakka som det Stortinget brukte i mars da vi sikret krisetiltak for arbeidsledige. Mange som har mistet jobben, vil føle seg snytt, med god grunn, legger han til.

– En finger i øyet



SVs Torgeir Knag Fylkesnes savner krav om at penger fra coronakrisepakka ikke skal gå til bonuser eller utbytte.

– Over 21 milliarder ut av fellesskapskassa uten å stille et eneste krav om at penger ikke skal gå til bonuser, utbytte eller oppsigelser. Ingen krav mot at penger går til berikelse, ingen krav som sikrer vanlige arbeidsfolk i en vanskelig situasjon, sier han.

Før han følger opp:

– Dette er en finger i øyet til folk flest.

Økt coronakompensasjon

Krisepakken, som nå har flertall i Stortinget, er blant annet blitt «oppgradert» på følgende punkter:

* Bedrifter med stor omsetningssvikt får økt coronakompensasjonen. For november og desember blir dekningen på 85 prosent, mot 70 prosent som regjeringen foreslo. Deretter vil den være på 80 prosent i januar og februar. For september og oktober settes den til 70 prosent, mot 60 som regjeringen foreslo.

* Makstaket for utbetalinger heves også fra 50 til 80 millioner kroner.

* Flypassasjeravgiften fjernes ut 2021. I tillegg skal regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

– Et mageplask



Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener Frp svikter både luftfarten og andre kriserammede bedrifter gjennom krisepakken de har forhandlet fram med regjeringen.

– Da jeg hørte Frps retorikk i forrige uke, trodde jeg at de hadde tatt inn over seg det store alvoret som arbeidsfolk og bedrifter i Norge står i nå. Når jeg ser det som kommer i dag, så er ikke det i nærheten av å svare på det, sier Gjelsvik til NTB.

Han mener både at kompensasjonsordningen burde dekket flere kostnader, og at den burde vart helt fram til sommeren, slik at kriserammende bedrifter hadde fått mer forutsigbarhet.

– En må jo være ærlig overfor folk, og si at her må du leve med usikkerhet inn i jula og neste år om hvorvidt denne støtten skal vare eller ikke, slik denne pakken er nå. Jeg må si at det er et ekstremt mageplask fra Frp sin side, sier Gjelsvik.

Statsbudsjettet gjenstår

Nå som det er enighet om krisepakken, skal Frp og regjeringspartiene for alvor i gang med å forhandle om statsbudsjettet.

– Denne pakken er en liten del av statsbudsjettet for 2021. Det venter nå tøffe forhandlinger for å komme til enighet om resten, sier Listhaug.

Vi frykter fortsatt konkurser fremover, men regjeringen og Frp har med denne pakken kommet oss i møte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han uttrykker glede over forbedringer i krisepakken. NHO har kjempet for å øke kompensasjonsgraden, understreker Almlid. Den blir nå på 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.

– Dette viser at Frp og regjeringen forstår at bedriftene trenger ordentlig hjelp for å unngå at coronapandemien blir en unødvendig stor krise for norsk næringsliv, sier Almlid.