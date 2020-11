Kvinne frifunnet for voldtekt av medsoldat

Begge var soldater i Forsvaret. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en fest i Bergen.

Kvinnen er i Bergen tingrett frikjent for voldtekt, men dømt for seksuell handling uten samtykke, melder Bergens Tidende.

Retten mener det er rimelig tvil knyttet til spørsmålet om mannen sov. Om hendelsen skriver dommerne at det «dreier seg om en kortvarig seksuell handling som varte noen få sekunder».

– Hun er kjent med dommen og vil vedta den. Hun er lei seg for at dette har vært en påkjenning for medsoldaten, sier forsvarer Jørgen Riple til BT.

Straffen er satt til 120 timer samfunnsstraff.

Det var Forsvaret som meldte saken til politiet. Mannens bistandsadvokat Kjetil Ottesen sier at klienten hans er ferdig med saken, og at han ikke krever erstatning.

Politiadvokaten har foreløpig ikke kommentert dommen.