Enighet om krisepakke – Sylvi Listhaug anbefaler Frps stortingsgruppe å si ja

– Det ser veldig bra ut nå, så vi kommer til å innkalle stortingsgruppa vår og gjennomgå det som nå ligger på bordet, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug.

Hun har ledet forhandlingene på vegne av Frp, og har krevd at regjeringen legger mer penger på bordet for å berge bedrifter som er hardt rammet av coronakrisen.

Regjeringen la sist tirsdag fram en egen krisepakke på totalt 17,7 milliarder. Etter det NTB forstår, har Frp i forhandlingsrommet fått jekket opp pakken med mellom fire og fem milliarder kroner.

Listhaug anbefaler ja

Listhaug er godt fornøyd med resultatet og sier hun vil anbefale stortingsgruppen å si ja til avtalen. Blant annet har Frp fått inn betydelige forbedringer for de coronarammede bedriftene og for luftfarten.

– Det viktigste her er faktisk å sikre arbeidsplasser for bedriftene våre, jobbene til folk. Det er det det handler om. Jeg håper at de forbedringene som er gjort, blir godt mottatt ute der. Både blant dem som eier bedriftene og de som jobber der, sier Listhaug.

Foreløpig vil hun ikke gå i detalj om hva partiene er blitt enige om.

Frp-krav om økt kompensasjon

Forhandlingene har blant annet handlet kompensasjonen til bedrifter som har fått stor omsetningssvikt. Frp har sagt at regjeringens forslag på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lavt.

Etter det NTB forstår vil bedriftene som kommer inn under ordningen få minst 80 prosent kompensasjon i vintermånedene.

Frp har også krevd at kuttet i flypassasjeravgiften og kuttet i den lave momsen videreføres.