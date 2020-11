Flyreiser kjøpt gjennom bookingselskap må refunderes

Den siste tiden har flere passasjerer tatt kontakt med tilsynet etter at de har opplevd problemer med å kreve og motta refusjon for innstilte avganger. Disse passasjerene hadde kjøpt billetter gjennom formidlere eller agenter, som for eksempel reisebyråer, bookingselskap eller nettsider som formidler flyreiser.

– Forbrukere som opplever forsinkelser eller manglende refusjonsutbetalinger fra reisebyråer og formidlere, kan rette kravet mot flyselskapet, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Forbrukertilsynet har tatt dette opp med SAS, Widerøe og Norwegian, som vil gi opplysninger om passasjerenes rettigheter på nettsider og i kundekontakt.

Tilsynet er også kjent med at enkelte bookingselskaper krever gebyrer ved refusjon. Etter en EU-forordning har passasjerene krav på refusjon av hele billettprisen når flyet innstilles.

Passasjerer som har betalt slike gebyrer, kan klage til Transportklagenemnda for fly. Nemnda har nylig gitt forbrukere medhold i flere slike saker. Passasjerene kan også klage til flyselskapet på at det tas gebyr på refusjonen fra formidler.