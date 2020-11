Rune (57) overrasket over kolesterolresultat: – Skremmende å tenke på

Rune Hansen (57) fra Bærum fikk seg en overraskelse da han tidligere i høst testet kolesterolet sitt. Hansen mistenkte på forhånd at kostholdet kunne vært bedre, men omtaler likevel resultatet som «skremmende».

Både totalkolesterolet og det «dårlige kolesterolet» lå nemlig over de anbefalte verdiene.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket og tenkte «er kostholdet mitt virkelig så dårlig?». At jeg har gått rundt med høyt kolesterol uten å vite det er litt skremmende å tenke på. Derfor var det jo fint å vite det, slik at jeg kan ta grep, sier han til ABC Nyheter.

Man skiller mellom «det dårlige kolesterolet», LDL, og «det gode kolesterolet», HDL.

Anbefalte kolesterol-verdier:

Totalkolesterol: 5 mmol/l eller mindre

LDL-kolesterol: 3 mmol/l eller mindre

HDL kolesterol: 1 mmol/ eller mer for menn og 1,3 mmol/l for kvinner

– Kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer



Hjertelege i Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Jostein Grimsmo. Foto: LHL

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) har i disse dager i kampanjen «Vit din verdi». Målet med kampanjen er å få flere nordmenn til å teste kolesterol-verdien sin. En halv million nordmenn bruker i dag kolesterolsenkende medisiner.

Jostein Grimsmo, hjertelege i LHL, understreker at høyt kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene til hjerte- og karsykdom.

– Etter tobakk er usunt kosthold det som tar flest liv før vi fyller 70 år, gjennom hjerte- og karsykdom. Å få vite sine kolesterolverdier, gjerne i ung alder, kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer senere i livet, sier han til ABC Nyheter.

Hjertelegen påpeker at å ta en kolesteroltest gjøres enkelt og raskt, og mener det vil ha stor betydning for den enkeltes helse og folkehelsen i Norge.

Glad i pølser

I forbindelse med kampanjen gjennomførte 2000 friske personer kolesterol-test. Målet med testene var å se forskjeller knyttet til alder, kjønn, utdanning og bosted.

Testene viste at seks av ti nordmenn har for høyt kolesterol. Høye kolesterol-verdier er stigende med alderen, men nesten halvparten av 30-åringene blant de 2000 som testet seg, hadde høyere verdier enn anbefalt.

Rune Hansen jobber som butikksjef i en dagligvarebutikk i Oslo. I løpet av en travel dag kan det hende noe snacks blir spist mellom slagene.

– Jeg føler ikke at jeg spiser så usunt til vanlig, men jeg er veldig glad i pølser. Der ligger nok litt av årsaken til de høye verdiene mine, sier han.

57-åringen ønsket å ta grep for å ned de høye verdiene.

Fakta om kolesterol:

Fettstoff som har flere viktige funksjoner i kroppen.

Byggestein i alle cellevegger og er utgangspunkt for dannelse av hormoner, vitamin D og gallesyrer. Vi trenger altså noe kolesterol, men for mye er ikke bra.

Årlige undersøkelser som LHL gjennomfører viser at 6 av 10 nordmenn ikke vet sin kolesterolverdi.

Disse grepene kan du gjøre



Marte G. Byfuglien, helse- og ernæringssjef i Mills, påpeker at man for eksempel kan bytte ut matvarer med høy andel mettet fett, til varer med umettet fett.

– Fete meieriprodukter bør begrenses, og meierismør byttes ut med platebaserte varianter, fastslår Byfuglien.

Etter et par uker kom det positive testresultater med lavere kolesterol-verdier for Hansen.

– Hvis det bare er å bytte ut noen matvarer, så skal jeg få til dette. Jeg spiser fremdeles samme type mat, men bruker litt andre produkter. Og så har jeg sluttet å forsyne meg av kaker og snacks på jobb, og spiser mer frukt og grønt. Kolesterolet skal ned, det er det ingen tvil om, sier han.