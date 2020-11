Bakke-Jensen vil ikke kommentere dansk spionasjeavsløring

– Jeg vil ikke kommentere saken mens den er under granskning. Jeg kan heller ikke kommentere saker som baserer seg på anonyme kilder og som gjelder forhold i andre land. Jeg legger til grunn at påstandene inngår i granskingen som skal gjennomføres av en særlig undersøkelseskommisjon i Danmark, sier Bakke-Jensen i en skriftlig kommentar til NTB.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er viktig at etterretningsvirksomhet utøves innenfor klare rammer, og at det foreligger nasjonal kontroll, tilføyer han.

Danmarks Radio (DR) meldte søndag at den amerikanske etterretningstjenesten NSA ifølge anonyme kilder skal ha spionert mot Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge.