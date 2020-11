Høyre frykter pensjonistene kan tape mer med Frp og SVs pensjonsforlik

Fremskrittspartiet og SV tok forrige uke de andre partiene på senga da de annonserte at de i hemmelighet hadde funnet sammen på tvers av de politiske blokkene for å endre dagens pensjonsordning.

Resten av venstresiden varslet samme dag støtte til forliket, men Frp-leder Siv Jensen sier hun håpet også regjeringspartiene vil slutte opp om endringene for å få et mest mulig varig forlik.

– Kan føre galt av sted

I Høyre er imidlertid skepsisen stor til endringene som foreslås.

– Det er bekymringsfullt at man i en så langsiktig reform som pensjonsreformen vil reforhandle én av bærebjelkene uten å se hele reformen i sammenheng. Jeg er redd dette kan føre galt av sted, sier Heidi Nordby Lunde, arbeids- og sosialpolitisk talsperson for Høyre til NTB.

SV og Frp ønsker å gå bort fra dagens beregningsmodell der pensjonene blir underregulert med 0,75 prosent av lønnsveksten til arbeidstakere, og heller la pensjonene beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønn- og prisvekst.

Lunde sier dagens beregningsnøkkel ble innført av Stoltenberg-regjeringen, og at den ble valgt fordi man mente den ville gi bedre forutsigbarhet på sikt.

Fra nedside til nedside

Hun peker på at med dagens ordning så følger pensjonene den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i Norge. I gode år, får pensjonistene mer, i dårlige år, får de mindre. Etter oljekrisen i 2015 har det ført til flere år med negativ kjøpekraft for pensjonistene.

– Jeg kan forstå frustrasjonen. Men hvis man velger modellen SV og Frp går for, så vil det fremdeles bli en form for underregulering, men pensjonistene vil få dårligere oppgjør i andre år enn i dag, nemlig de årene oppgjørene blir bra, sier Lunde.

Lunde sier hun frykter at pensjonistene nå har tatt flere år med nedsiden av den ene modellen uten å få oppsiden av den, før de bytter modell og dermed kan oppleve nedsiden av den.

– Vi tror faktisk pensjonistene kan tape mer på sikt hvis vi gjør endringer nå, sier hun.

Kritisk til forhandlingsrett

Høyre er også svært skeptisk til forslagene om å gi pensjonistorganisasjonene forhandlingsrett og gi Pensjonistforbundet rett til å sitte i Teknisk beregningsutvalg (TBU) som beregner tallgrunnlaget partene bruker i lønnsforhandlingene.

Også flere av arbeidslivsorganisasjonene er skeptiske til å la pensjonistene forhandle. Både YS-leder Erik Kollerud og Unio-leder Ragnhild Lied sier til NRK at de er redde for at det er de som er i jobb i dag som må betale for økende pensjon til dagens pensjonister.

Heidi Nordby Lunde peker på at generasjonskontrakten som ble inngått i pensjonsreformen, var at pensjonistene fikk underregulert sine pensjoner mot at barna og barnebarna må stå mange år lenger i arbeid for å få det samme i pensjon som dagens pensjonister.

– Frp og Sv vil bryte generasjonskontrakten, og det er i så fall våre barn og barnebarn som vil betale regningen, sier hun.

Vil vente på kommisjon

Hun mener partiene bør vente med å gjøre endringer til den regjeringsoppnevnte pensjonskommisjonen kommer med sin innstilling i 2022.

– Men vi aksepterer at vi har et mulig flertall mot oss, og vil sette oss ned og snakke for å se hvordan vi kan ramme inn dette her best mulig, sier Lunde.

Også KrFs arbeids- og sosialpolitisk talsperson Torill Selsvold Nyborg sier KrF ønsker å vente på pensjonskommisjonen innstilling før de inngår et nytt forlik.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik skriver i en SMS at Venstre «selvsagt takker ja» til invitasjonen.

– Å snakke sammen på tvers av partiene om noe så viktig som pensjon hilser vi velkommen. Derfor støtter vi pensjonsforliket og er opptatt av å ha et pensjonssystem som er både rettferdig og bærekraftig med størst mulig enighet bak, sier han.