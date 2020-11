BT: Strenge testkrav kan ha ført til uoppdaget smitte hos eldre i vår

Fordi eldre ofte utvikler andre symptomer ble det ikke åpnet for testing av utypiske symptomer før i midten av mai. Fram til da hadde det vært flere utbrudd på sykehjem og 130 eldre hadde dødd , har Bergens Tidende avdekket.

Det får opposisjonen til å reagere.

Aps eldrepolitiske talsperson på Stortinget, Tuva Moflag, har i skriftlig spørsmål bedt helseminister Bent Høie (H) redegjøre for når FHI først ble klar over at eldre ofte får andre symptomer og hvorfor det tok så lang tid å få på plass utvidet testing.

– Det er veldig kritikkverdige forhold som er avdekket, sier Moflag til Bergens Tidende.

Også Frp og SV reagerer.

– Når spesialister i geriatri, internasjonale rapporter og førstelinjen advarer mot at eldre kan få atypiske symptomer på covid-19, er dette noe myndighetene skal ta på alvor, understreker Frp-leder Siv Jensen i en epost.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, frykter at de strenge testkriteriene kan ha ført til dødsfall.

– At de gamle ikke ble testet kan være den mest fatale feilen man gjorde under pandemien, sier hun.