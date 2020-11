Nok et coronadødsfall ved sykehjem i Eidsvoll – fjerde på én uke

Det bekrefter kommunen til Romerikes Blad.

Den mannlige beboeren døde på sykehuset lørdag kveld, opplyser sykehuset på sine egne hjemmesider.

– Villa Skaar Valstad fikk i dag melding fra Ahus om at en beboer fra sykehjemmet døde på sykehuset lørdag kveld. Avdøde er en mann født i 1940. Våre tanker går til avdødes familie og venner, skriver sykehjemmet.

Dødsfallet skjer etter et smitteutbrudd på sykehjemmet. To nye beboere og seks ansatte er blitt smittet etter utbruddet. Dermed har totalt 21 av de totalt 23 beboerne har testet positivt for covid-19, i tillegg til 19 ansatte.