Mann tiltalt for vold og voldtekt på Romerike

Ifølge tiltalen holdt mannen en kvinne i 30-årene innesperret i en bobil i 11 timer. Der skal kvinnen ha blitt voldtatt og utsatt for grov vold av mannen hun har kjent i årevis, skriver Romerikes Blad.

– Det som gjør saken særlig alvorlig er at mishandlingen har foregått over lengre tid. Fornærmede ble utsatt for vold og seksuelle overgrep og holdt innesperret fra kvelden og fram til neste morgen, sier statsadvokat Andreas Schei.

Som følge av mishandlingen skal kvinnen blant annet fått kjevebrudd og et kutt i hodebunnen som måtte sys med sju sting.

«Voldtekten skjedde mens hun var forslått og gjentatte ganger ba om å bli sluppet løs og forlate bobilen», står det i tiltalen.

Mannens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt og det er derfor ukjent hvordan mannen stiller seg til tiltalen.

Både den fornærmede kvinnen og den tiltalte mannen er østeuropeiske statsborgere, men bosatt i Norge. De to skal ha hatt en relasjon i rundt 15 år.