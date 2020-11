Høyres sentralstyre møtes

Sentralstyret i Høyre gjennomfører digitalt møte søndag. Statsminister Erna Solbergs skal innlede fra Høyres Hus.

Erdogan til Kypros

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøker den tyrkiskdominerte delen av Kypros. Kypros kaller det planlagte besøket «en provokasjon uten sidestykke.»

Arrangementsforbud i seks sørlandskommuner

Fra natt til søndag er det forbud mot alle arrangementer i Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes og Hægebostad. Forbudet kommer som en konsekvens av at er registrert 43 nye smittede etter at et rumensk miljø organiserte flere samlinger i Betania i Lyngdal. I tillegg oppsto det nylig et utbrudd i Farsund, hvor det er registrert 97 smittede.

Full runde i 1. divisjon

Tromsø kan ta et godt steg nærmere opprykk til Eliteserien. Med seier over Jerv vil de ha en luke på minst seks poeng til tredjeplass når tre runder gjenstår. Øvrige kamper: Grorud – Raufoss, KFUM Oslo – Ranheim, Åsane – Kongsvinger, HamKam – Strømmen, Sandnes Ulf – Sogndal, Stjørdals-Blink – Øygarden, Ull/Kisa – Lillestrøm.