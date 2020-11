Sammenstøt etter Trump-marsj i Washington DC

Minst én person er alvorlig skadd og minst ti personer er pågrepet etter sammenstøt i kjølvannet av en demonstrasjon til støtte for president Donald Trump i USAs hovedstad Washington DC, ifølge NBC News.

Tusenvis av presidentens støttespillere samlet seg til demonstrasjon og marsj, i protest mot valgresultatet, som Trump bestrider og hevder skyldtes valgfusk.

Mer enn én million koronatilfeller registrert i Mexico

Mexicos helsemyndigheter har nå registrer 1.003.253 tilfeller av covid-19, mens antallet døde som følge av sykdommen er 98.259.

Det reelle antallet er trolig betydelig høyere, fordi kun personer med alvorlige symptomer blir testet. Det er bare gjennomført om lag 2,5 millioner tester i Mexico, tilsvarende 1,9 prosent av befolkningen.

Politiet i Bergen måtte avslutte fester

Politiet i Bergen har måttet gripe inn to ganger lørdag kveld og natt til søndag på fester der det har vært flere til stede enn det smittevernreglene tillater. Totalt blir 31 personer anmeldt for brudd på smittevernreglene

De aller fleste av de anmeldte er gutter og jenter i 20-årene. Noen er i 30-årene.

Trump-plan om å begrense Daca blir stoppet

En føderal domstol stopper Trump-regjeringens forsøk på å begrense Daca-programmet, som beskytter unge innvandrere som kom til USA som barn fra deportasjon.

Domstolen har slått fast at forfremmelsen av sikkerhetsminister Chad Wolf var ulovlig, og at endringene han har foreslått – på godkjenning av nye søknader og kutt i lengden på fornyelse av opphold fra to til ett år – er ugyldige.

518 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 28.431 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 518 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 179 færre enn dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De to siste dagene har MSIS registrert 1.215 smittetilfeller.