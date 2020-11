Viken fylkesråd sier nei til å skrote nybygget motorvei

Regjeringens veiselskap Nye Veier må bruke det som er bygget av ny motorvei mellom Kløfta og Kongsvinger istedenfor å bygge en helt ny. Det sier fylkesrådet i Viken, skriver Aftenposten.

Motorveistrekningen som Statens vegvesen har bygget fra E6 ved Kløfta og i retning Kongsvinger ender nå opp ved Nybakk på Romerike. Andre del av veien sto klar i 2014 og det tredje og siste trinnet gjenstår.

Men Nye Vier ønsker å bygge en helt ny motorvei enten et stykke nord eller sør for der motorveistrekket går fra Kløfta i dag. Årsaken er et nytt krav om at E16 skal tåle en 200-årsflom. Grunnforholdene er så dårlige at utbygging av den delen som står igjen vil bli svært dyr.

Ønsket til Nye Veier har vakt protester fra flere hold, og nå har fylkesrådet i Viken i sin høringsuttalelse landet på at trinn tre av den opprinnelige planen må fullføres.

«Vi krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger», heter det blant annet i uttalelsen.