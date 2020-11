Frp anklager regjeringspartiene for å gå i revers

Partene skulle etter planen ha møttes i 13.30-tiden lørdag, men Fremskrittspartiet sa nei til å møtes fordi de mener det siste tilbudet fra regjeringen er for dårlig.

– Vi er ganske oppgitt. Vi hadde sett for oss at vi ville greie å lande krisepakken i løpet av dagen, men så får vi et nytt tilbud i dag som egentlig er å gå baklengs, og som er dårligere enn det vi fikk i går, sier Frps forhandler Sylvi Listhaug til NTB.

– Vi så derfor ingen grunn til å gå i møte. Vi har gitt en skriftlig tilbakemelding om at her må det masse forbedringer til, sier hun.

Frustrert over tidsbruk

Fremskrittspartiet forhandler med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre om statsbudsjettet og den nye økonomiske krisepakken for koronarammede bedrifter.

– Vi er frustrert over tidsbruken, for vi vet at det er mange bedrifter som nå sitter og biter negler og lurer på hva som skjer. Det er veldig synd at regjeringspartiene ikke skjønner at vi må komme i mål raskt, sier hun.

Regjeringen la tirsdag fram nye krisepakker på til sammen 17,7 milliarder kroner for å hjelpe norsk næringsliv og kommunene gjennom koronakrisen. Frp mener det ikke er nok.

Dragkamp om luftfart og pakkereiser

Frp har satt åtte hovedkrav til forhandlingene om krisepakken, ifølge VG.

Etter det NTB erfarer skal uenigheten mellom partiene blant annet handle om kompensasjonsordningen, løsninger for luftfarten og ordninger for pakkereisearrangørene.

Frp-leder Siv Jensen har truet med at partiet heller vil gå til Ap og Sp for å forhandle om krisepakken dersom de ikke raskt kommer til enighet med regjeringspartiene.

Høyres forhandler Mudassar Kapur skriver i en sms til NTB at han ikke vil kommentere forhandlingene.

– Men jeg har god tro på at vi skal komme til enighet, sier han.