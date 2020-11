Kraftig nedgang i nye smittede i Bergen, 77 nye tilfeller

Snittet den siste uken er 75 smittede per dag. Samme dag forrige uke ble det registrert 89 smittetilfeller.

Bergen kommune opplyser at de smittede er i alderen 2 til 69 år.

Av de nye smittede er fem barn under 6 år, sju er mellom 6 og 12 år, mens det er tre personer mellom 60 og 69 år. Fem av de smittede hadde lørdag morgen ukjent smittevei.

1.977 personer testet seg fredag. Det er ny rekord i Bergen, skriver Bergensavisen.

697 nye coronasmittede i Norge siste døgn

Det var ved midnatt natt til lørdag registrert 27.913 coronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 697 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 13 færre enn rekordantallet på 710 dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De to siste dagene er det meldt om 1.407 smittetilfeller ifølge MSIS.

Fredag var 109 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på én pasient fra dagen før. 13 av pasientene får respiratorbehandling. Det er én mer enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

Nær to millioner nordmenn er testet



Nærmere 1,9 millioner personer er til nå testet for coronavirus her i landet, Per torsdag ettermiddag var det totalt registrert 27 226 smittetilfeller siden pandemien brøt ut.

Til sammen er 294 coronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast.



Vel halvparten, 53 prosent, av de døde er menn, og folk i 80-årene utgjør den største gruppen.