Den spanske grensen er åpen for reisende fra EU/Schengen-land.

Det er ikke karantenekrav ved innreise, men fra 23. november må alle passasjerer som ankommer Spania med fly eller skip fra land med høy smitte, framvise negativ covid-19-test, opplyser Utenriksdepartementet (UD) lørdag.

Reisende fra Norge må framvise negativ test, men det er for øyeblikket unntak for alle regioner unntatt Oslo. Det er obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise med fly til Spania.

«Smitten av coronaviruset i Spania har økt betraktelig, og utviklingen er bekymringsfull», skriver UD.

I Spania er det innført unntakstilstand, med portforbud fra klokken 23 til 6. Det er strenge regler for smittevern, blant annet er det påbud om munnbind uansett avstand til andre personer.

«De fleste regionene på det spanske fastlandet har innført innreiserestriksjoner, og endringer skjer raskt. Under unntakstilstanden kan regionene på kort varsel innføre ytterligere innreiserestriksjoner», skriver UD i sin reiseinformasjon.

Reisende fra Spania til Norge må i ti dagers karantene.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med noen få unntak: Færøyene og Grønland, samt enkelte regioner i Finland.