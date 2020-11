Østfoldbadet stenger dørene for Oslo-folk

– Frykten er at vi skal få Asker og Bærum-tilstander, sier daglig leder for Østfoldbadet, David Koht-Nordbye, til Smaalenenes Avis.

Han sier de følger oppfordringen fra ledelsen i Indre Østfold kommune om å ta affære fordi man frykter en invasjon fra nærområdet.

Østfoldbadet vil fortsatt være åpent for lokalbefolkningen og kommuner som ikke har stengt ned sine bad, treningssentre og idrettsanlegg, skriver avisen.

216 nye coronasmittede i Oslo siste døgn



Det er registrert 216 nye tilfeller av koronasmitte i Oslo siste døgn. Snittet den siste uka er 162 smittede daglig

216 nye tilfeller det siste døgnet er en økning på 21 smittetilfeller fra dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 154 nye smittede.

I alt er det nå registrert 1.988 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20-29 år som blir smittet.

Bydel Søndre Nordstrand og bydel Stovner har fremdeles det høyeste smittetrykket, med et smittetrykk per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 455,6 og 450,2 tilfeller.

Bydel Ullern har nå det laveste smittetrykket i Oslo med 35 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 101,2 tilfeller per 100.000 innbyggere.