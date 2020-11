Trump: Under en annen administrasjon ville vaksinearbeidet tatt 3–5 år

Donald Trump hevder Pfizer-vaksinen har blitt til som følge av hans politikk, og at en annen president ville brukt opp mot fem år på å utvikle en vaksine.

Det var presidentens budskap da han møtte pressen for første gang på en ukes tid fredag. Der hevdet han at Pfizer-vaksinen, som det denne uka ble kjent at skal beskytte 90 prosent av dem som får den mot koronaviruset, er blitt til på grunn av Trump-administrasjonens vaksineprogram, Warp Speed.

41 prosent oppgang i antall registrerte koronatilfeller i USA

Ifølge organisasjonen Covid Tracking Project gikk antall registrerte koronatilfeller opp 40,8 prosent, antall sykehusinnlagte 20,3 prosent og antall dødsfall 22,9 prosent sammenlignet med uka før.

I flere dager er det nå registrert godt over 150.000 smittede. Hele 1 av 378 amerikanere testet positivt for covid-19 i de sju dagene fra 5. til 11. november, heter det i organisasjonens ukesrapport.

697 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til lørdag registrert 27.913 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 697 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 13 færre enn rekordantallet på 710 dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De to siste dagene er det meldt om 1.407 smittetilfeller.

Chevrolet tilbakekaller elbiler

Amerikanske General Motors tilbakekaller nesten 69.000 av Chevrolets elbiler etter at fem biler av modellen Chevrolet Bolt EV begynte å brenne.

Bilene var produsert mellom 2017 og 2019, og brannfaren skal oppstå om batteriene lades opp til eller i nærheten av maksimal kapasitet.

Leteaksjon etter funn av drivende båt i Kragerø

En leteaksjon etter at en båt ble funnet drivende i Gofjellfjorden i Kragerø ble avsluttet etter en times tid. Politiet tror ikke det var noen om bord i båten.

Ifølge Sørøst politidistrikt på Twitter var båten full av regnvann og holdt på å synke. Alt tyder på at båten hadde slitt seg og at det ikke var noen personer i vannet.