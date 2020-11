Leteaksjon etter funn av drivende båt i Kragerø avsluttet

Ifølge Sørøst politidistrikt på Twitter var båten full av regnvann og holdt på å synke. Alt tyder på at båten har slitt seg og at det ikke var noen personer i vannet.

Da båten ble funnet ble det satt i gang et leteaksjon med mannskaper fra politiet og brannvesenet samt et helikopter, for å få avklart om det kunne ha vært noen om bord som hadde falt i vannet.

Båten ble funnet drivende i nærheten av Gofjell brygge.