Rapport: – Mann bak dobbeltdrap på Sotra fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Mannen ble i Bergen tingrett i oktober dømt til tvungent psykisk helsevern for dobbeltdrapet.

Når slår Helsetilsynet fast i sin tilsynsrapport at mannen ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forkant, skriver Bergens Tidende.

I rapporten heter det også at helsetjenestene som tilbys psykosepasienter med behov for tvungen psykisk helsehjelp ikke er forsvarlige, og at Helse Bergen ikke har oppfylt sine plikter overfor pasientens pårørende. Denne svikten er gjennomgående i klinikken, heter det blant annet.

Foreldrene på 66 og 67 år ble funnet drept på Kolltveit på Sotra 27. juni i fjor. Deres eldste sønn ble pågrepet på stedet etter å ha forklart at han hadde tatt livet av foreldrene sine.

Bare tre dager tidligere hadde mannen blitt skrevet ut etter å ha vært tvangsinnlagt med diagnosen paranoid schizofren på Sandviken sykehus i Bergen. Legene på sykehuset mente vilkårene for tvangsinnleggelse var til stede, men 42-åringen klaget tvangsvedtaket inn for kontrollkommisjonen, som ga mannen medhold.

Den endelige rapporten som nå foreligger har samme konklusjon som den foreløpige rapporten som kom i sommer.