Oslo-folk uønsket i Østfoldbadet

– Etter oppfordring fra ledelsen i Indre Østfold kommune, av frykt for innvandring fra nedstengte corona-områder, ber Østfoldbadet publikum fra disse kommune om at de respekterer lokale tiltak og holder seg hjemme, skriver daglig leder David Koht-Norbye i Østfoldbadet i en epost til Halden Arbeiderblad.

Eposten har tittelen «Oslo-folk uønsket».

På Facebook-siden sin opplyser Østfoldbadet at de både er «ÅPENT og STENGT» samtidig.

«Kommunen vår er sterkt bekymret for at publikum fra nedstengte områder vil søke til Askim og Østfoldbadet, og dermed utsette lokalsamfunnet for økt smittefare. I så fall blir Østfoldbadet og andre lokale tilbud stengt ned. Vi ber derfor vårt kjære publikum i Lillestrøm, Oslo og Follo om å respektere henstillingen, og la lokalbefolkningen få beholde Østfoldbadet som aktivitet og for velvære», heter det i innlegget.

Samtidig understrekes det at det er trygt for lokalbefolkningen å bruke bassengene.

– Bassengene er det tryggeste stedet du kan være. Der blir du desinfisert hele tiden ettersom litt klor i vannet tar knekken på corona og andre skumle bakterier og virus.

Badeanlegget ligger cirka en 45 minutters kjøretur utenfor Oslo sentrum.