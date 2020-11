Smitte påvist etter religiøs samling i Lyngdal – frykter større utbrudd

– Kriseledelsen i Lyngdal kommune ser ikke bort fra at et større lokalt smitteutbrudd kan være under oppseiling. Innbyggerne anmodes nå om å være ekstra varsomme og strengt etterleve gjeldende retningslinjer for smittevern, skriver kommunen i en pressemelding.

Bakgrunnen er to større samlinger forrige helg i et fremmedspråklig miljø tilknyttet en menighet i Lyngdal. To av deltakerne har testet positivt for covid-19. Ifølge kommuneoverlegen deltok et hundretalls personer, både barn og voksne, på disse samlingene.

Det er satt i gang omfattende smittesporing og 99 personer er i karantene.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Vi avventer testsvar i kveld og har testet 160 personer i dag, forteller kommuneoverlege Henriette Pettersen til Lyngdals Avis.

Ifølge Fædrelandsvennen er det et rumensk miljø som har organisert samlingene, som foregikk på Betania i Lyngdal forrige fredag og søndag.

Dette var før reglene ble strammet inn slik at man kun kan ha 50 deltakere innendørs. Dermed er ikke smittevernreglene brutt, men kommunen hadde i forrige uke gått ut og rådet innbyggerne til å avstå fra sosiale tilstelninger.

– Det kan se ut som de rumenske miljøet ikke har fått med seg disse anbefalingene. Det er litt språkvansker, og vi har måtte engasjere tolk i dag, sier kommuneoverlegen.