Konkurransetilsynet gransker sjøtransportmarkedet

– Konkurransetilsynet har rimelig grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for sjøtransport, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få avkreftet eller bekreftet mistanken om ulovlig samarbeid, sier tilsynets etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Bergen tingrett, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.

– Vi overvåker alle markeder. I dette tilfellet innhentet vi rettens beslutning for en aksjon, og vi har vært ute og sikret oss databeslag. Utover det kan jeg ikke kommentere dette noe nærmere nå, sier Bjørkhaug til NTB.

Hun legger til at siden det er snakk om et ulovlig samarbeid, så fordrer det at det er flere aktører, men hun kan ikke kommentere hvor mange det dreier seg om, annet enn at det er flere.

– Nå skal vi gjennomgå og analysere materialet vi har hentet inn med sikte på å avkrefte eller bekrefte mistanken vi har. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hvor lang tid dette arbeidet tar. Vi er nå i en helt innledende fase, sier Bjørkhaug.