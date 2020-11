125 nye smittede i Bergen – høyeste dagstall gjennom pandemien

– For tredje gang denne måneden melder vi i dag om det høyeste antallet påviste nysmittede på et døgn i Bergen. Det sier noe om alvoret vi nå står i og behovet for strenge lokale tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en pressemelding.

Antall smittede siste døgn er 47 flere enn dagen før. Snittet den siste uken er 77 smittede per dag.