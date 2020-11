Fredrik Solvangs Instagram-konto hacket

Fredag ettermiddag opplyser NRK-programleder Fredrik Solvang at han er utsatt for et hackerangrep.

Det er Solvangs Instagram-konto som er hacket.

Like etter klokken 13.00 var kontoen synlig igjen, men Solvang opplyser at han fortsatt ikke har fått tilgang, skriver Medier24.

– Dette vil bli politianmeldt, men jeg har dessverre skjønt at det kan være fåfengt. Spesielt hvis vedkommende befinner seg i utlandet, hvilket jeg tror han gjør, sier Solvang.

Det er ikke kjent hvem som står bak hackingen, eller om skade har skjedd.

Krevde penger



På Facebook skriver Solvang at han mistet tilgangen på kontoen natt til fredag, etter å ha trykket på en lenke han fikk tilsendt på bildedelingstjenesten.

Instagram-kontoen til Fredrik Solvang var nede i flere timer. Rett etter klokken 13 er kontoen synlig igjen, men Solvang har fortsatt ikke tilgang. Foto: Skjermdump / Instagram

«Jeg var trøtt, kanskje mindre oppmerksom - uansett, jeg klikket på lenken for å forsøke å forhindre at Instagram-kontoen fsolva ble sperret», skriver han.

Hackeren skal ha startet en direktesending på kontoen kl halv to i natt, før det ble krevd 800 euro for ikke å slette kontoen innen en time. Etter noe tid ble den fjernet.

«I dag skjønner jeg at han har rukket å bruke min konto til å sende ut den samme opprinnelige meldingen fra «Instagram Help Team» til andre. Jeg ber derfor innstendig om at du ikke klikker på lenkene og sletter hele meldingen», forklarer Solvang.

– Fryktelig lei meg



Programlederen er fortvilet over situasjonen og forteller at han har fått seg en lærepenge.

«Jeg er fryktelig lei meg for at noen har misbrukt kontoen og forsøkt å svindle folk gjennom meg. Det kunne selvfølgelig vært så mye verre, noen får nær sagt hele livet ødelagt ved at nakenbilder spres og drapstrusler framsettes. Sånn sett er jeg heldig, men la dette være en advarsel, skriver han.

Solvang bruker Instagram- og Facebook-kontoen sin til å promotere innhold på Debatten.