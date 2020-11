Ingen streik i hotell- og restaurantbransjen

Medlemmene i Fellesforbundet har i en uravstemning sagt ja til tariffoppgjøret for denne bransjen.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon gikk til det uvanlige skrittet å ikke gi medlemmene noen anbefaling om å stemme ja eller nei til resultatet, skriver Fri Fagbevegelse. De var tydelige på at resultatet var langt unna deres opprinnelige krav, men minnet om at næringen står midt oppi coronakrisen.

Sykepenger

63 prosent av dem som deltok i avstemningen, godtok resultatet, mens drøyt 30 prosent stemte nei. Oppgjøret innebærer blant annet at det generelle lønnstillegget blir på 50 øre i timen, og minstelønna øker med 1,72 kroner.

Dessuten vant forbundet fram med kravet om at ansatte skal likebehandles når arbeidsgiver gir forskudd på sykepenger, slik at man ikke trenger å vente på at Nav skal betale ut pengene.

Åtte oppgjør

Men arbeidstakerorganisasjonen nådde ikke fram med kravet om å rydde opp i bruken av ekstravakter.

Fellesforbundet har også hatt uravstemning om åtte andre tariffoppgjør, og alle ble godkjent. Det gjelder avtalene for sandtak og steinindustrien, papp- og papirindustrien, jordbruks- og gartnerinæringen, gods, trykkerier og grafiske bedrifter.

Avtalen for budene i matleveringstjenesten Foodora ble godkjent med forholdsvis knapt flertall. Denne tariffavtalen kom første gang på plass i fjor.