Femårsdagen for Paris-terror markeres



Det er fem år siden terrorangrepene mot Stade de France og konsertstedet Bataclan i Paris, der 130 mennesker ble drept. Dette blir markert med en minneseremoni i den franske hovedstaden.

Pressekonferansen om koronasituasjonen

Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Også Bergen kommune har pressekonferanse.

Droner for håp i Seoul



400 droner skal lyse opp himmelen over Sør-Koreas hovedstad Seoul for å gi et budskap om håp under pandemien. Transportdepartementet står bak arrangementet.

Slik vil Rødt bruke pengene

Rødt presenterer partiets alternative budsjett. Det legges fram av partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen.

Kommunalministeren møter Løvemammaene

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter Løvemammaene. Temaet er syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter.