710 nye koronasmittede registrert siste døgn – høyeste antall hittil

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 27.216 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 710 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 88 flere enn det som ble registrert dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De to siste dagene er det registrert 1.332 meldte tilfeller til MSIS.

Amerikanske valgansvarlige sier valget var det sikreste noensinne

Representanter for USAs valgmyndigheter sier i en uttalelse at det ikke finnes bevis for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under valget forrige uke.

– Vi vet at det er mange udokumenterte påstander og muligheter for desinformasjon om valgprosessen vår, men vi kan forsikre dere om at vi har fullstendig tillit til sikkerheten og integriteten til valgene våre, og det bør dere ha også, heter det i uttalelsen.

USAs Tiktok-forbud er satt på vent

USA utsetter håndhevelsen av et forbud mot den populære video-appen Tiktok, som skulle trådt i kraft torsdag.

Det skjer som følge av at en føderal dommer la ned rettsordre mot forbudet like før månedsskiftet. President Donald Trump har kalt Tiktok en nasjonal sikkerhetstrussel og beskyldt virksomhetens morselskap, kinesiske Bytedance, for å ha forbindelser til landets myndigheter.

Britiske medier: Johnsons topprådgiver slutter

Dominic Cummings, statsminister Boris Johnsons fremste politiske rådgiver, slutter før nyåret, ifølge Sky News og BBC.

En høytstående kilde ved statsministerens kontor sier ifølge BBC at Cummings vil «være ute av regjeringen» innen jul. Sky News skal ha fått lignende opplysninger.

Forhandlinger på overtid i NRK-meklingen



NRK-meklingen mellom LO Stat og Spekter fortsetter på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt, men ved femtiden satt partene fortsatt i samtaler.

Dersom partene ikke kommer til enighet, går 523 NRK-ansatte ut i streik fra fredag morgen.

Yrkesgruppene som omfattes, er i hovedsak teknikere, men også administrativt ansatte og noen få journalister, ifølge Spekter.