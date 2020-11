710 nye koronasmittede registrert siste døgn – høyeste antall hittil

Det er 88 flere enn det som ble registrert dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De to siste dagene er det registrert 1.332 meldte tilfeller til MSIS.

I hele oktober måned ble det via MSIS registrert 6.995 smittetilfeller, det høyeste antall siden pandemien slo til. Under halvveis inn i november er antall meldte smittetilfeller allerede oppe i 6.065. Totalt er det innmeldt 26.503 smittetilfeller per torsdag denne uken.

Sist det ble registrert over 700 smittetilfeller var 3. november, da det ble meldt inn 704 smittetilfeller, det høyeste antall fram til nå.

Torsdag var det 110 innlagte koronapasienter ved norske sykehus. Det er 15 flere enn dagen før. 12 av pasientene får respiratorbehandling. Det er det samme antallet som onsdag.

Nærmere 1,9 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

Til sammen er 285 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast. Vel halvparten, 53 prosent, av de døde er menn, og folk i 80-årene utgjør den største gruppen.