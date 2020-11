Far tiltalt for å ha mishandlet datteren i 13 år

Ifølge tiltalen skjedde mishandlingen, som skal ha vært i form av vold og trusler, samt nedsettende og krenkende uttalelser, mellom cirka 1995 og oktober 2018 flere steder i Oslo og i Egypt.

«Brant henne på hånden med strykejern»

«Volden besto blant annet i at han gjentatte ganger slo henne med flat hånd i ansiktet og/eller på kroppen, og at han gjentatte ganger slo henne med et belte og/eller en ridepisk og/eller en fjernkontroll på kroppen. Ved en anledning brant han henne på hånden med et strykejern», heter det i tiltalen tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

Kalte datteren «hore»

Mannen skal også i forbindelse med volden ha uttalt blant annet «Hvis du gjør dette igjen, kommer du til helvete» og kalt datteren en hore.

Saken kommer opp for Oslo tingrett onsdag 18. november, og det er satt av tre dager til behandlingen.