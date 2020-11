173 nye coronasmittede i Oslo siste døgn

En teknisk feil hos Oslo kommune førte til at antall smittede sist døgn ble oppgitt å være 31.

Til NTB opplyser kommunen at det korrekte antall nye tilfeller er 173. Det er 47 flere tilfeller enn onsdag.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 128 nye smittede.

To bydeler peker seg ut



I alt er det nå registrert 1.861 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet.

Bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand har fremdeles det høyeste smittetrykket, med et smittetrykk per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 429,2 og 435,1 tilfeller.

Bydel Ullern har nå det laveste smittetrykket i Oslo med 42 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 121,5 tilfeller per 100.000 innbyggere.

622 nye coronasmittede registrert i Norge siste døgn

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 26.506 coronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 622 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 60 flere enn det som ble registrert dagen før. Siden sist torsdag er det registrert 3.931 nye smittetilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Over 1,9 millioner personer er til nå testet for coronavirus her i landet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Forsinkelse i datagrunnlaget

FHI skriver i sin ukerapport at den økende smitten i Norge har ført til forsinkelse i de innmeldte tallene til MSIS.

For forrige uke og uken før det mangler informasjon om smitteland og smittesituasjon for 59 prosent av smittetilfellene.

– De tilgjengelige datene indikerer at om lag 10 prosent ble smittet i utlandet. De fleste er personer som smittes i eget hjemland, primært Polen, og at mest vanlig antatt smittesituasjon er egen husstand, jobb/universitet og private arrangement, heter det i rapporten.

Folkehelseinstituttets modellering indikerer en økende smittespredning, med et reproduksjonstall i oktober på 1,4. Modellen viser imidlertid fortsatt at det var et langt høyere smittetrykk i mars-april enn det er nå. Da estimerte FHI at rundt ett av ti smittetilfeller ble oppdaget, mens i september og oktober ble rundt fire av ti tilfeller oppdaget.

Flere sykehusinnleggelser

Siden sommeren har antall sykehusinnleggelser på grunn av koronasmitte økt. I forrige uke ble det registrerte 81 nye innleggelser ved sykehusene i landet. Det er en økning på 50 prosent fra uken før og det høyeste antallet på en uke siden starten av april.

Det var flest innleggelser i Helse sør-øst, men tallet har steget i alle regionale helseforetak de siste ukene.

Onsdag var det 95 innlagte coronapasienter ved norske sykehus. Det er ni færre enn dagen før. I alt 12 av pasientene får respiratorbehandling. Det er samme antall som tirsdag.

Personer født utenfor Norge er overrepresentert blant de med påvist smitte og coronarelaterte innleggelser.

Høyeste dødstall siden mai

Forrige uke ble det meldt om seks coronarelaterte dødsfall. Det er det høyeste antall dødsfall meldt på en uke siden siste uke i mai.

Til sammen er 285 coronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

Vel halvparten, 53 prosent, av de døde er menn, og folk i 80-årene utgjør den største gruppen.