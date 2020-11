«Håp» er norsk Oscar-håp

Filmen handler om Anja, spilt av Andrea Bræin Hovig, som midt i en aktiv karriere får en livstruende kreftdiagnose servert på lille julaften. I løpet av juleuken avdekker sykdomsforløpet et skrantende forhold og setter dermed en kjærlighetshistorie i sentrum av fortellingen.

«Håp» er skrevet og regissert av Maria Sødahl, og den er basert på filmskaperens personlige erfaringer.

– Jeg er overstadig lykkelig og stolt på vegne av mine fantastiske skuespillere Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård. Vi skal gjøre vårt beste for å sette Norge på kartet i både Europa og USA, sier Sødahl i en pressemelding.

Kortliste

Filmen ble denne uken også nominert til European Film Awards og er så langt solgt til over 40 land.

– Første gang jeg leste manus, tenkte jeg at denne kan vinne Oscar. Nå er vi et skritt nærmere, og det føles fantastisk, sier produsent Thomas Robsahm.

På kortlisten var i tillegg til «Håp» filmene «Disco», regissert av Jorunn Myklebust Syversen, og «Selvportrett» i regi av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin.

«Barn», som tok storeslem på Amanda-utdelingen og nylig vant Nordisk råds filmpris, glimret med sitt fravær på kortlisten.

Begrunnelsen

Juryen har tro på at tematikkens evige aktualitet og filmens modige og sterke tilstedeværelse kan bringe «Håp» langt i konkurransen.

«Filmen «Håp» er en sjeldent intim og original beretning om en familie som gjennomgår en altomfattende krise. I skyggen av brå og alvorlig sykdom hyller filmen livet og kjærligheten i møtet med det verst tenkelige», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Den norske Oscarkomiteen, som består av åtte personer fra forskjellige deler av filmbransjen, har gjort grundige vurderinger av 33 filmer opp mot Oscarakademiets nye koronatilpassede regelverk.

– Med en pågående epidemi er det spesielt viktig å tenke nytt og kreativt for å nå fram til de Oscar-medlemmene som skal se og stemme på filmene, heter det i en pressemelding fra Norsk filminstitutt (NFI).

Instituttet understreker at alle filmene har vist stor forståelse for hva det innebærer å være norsk Oscar-kandidat og har lagt fram gode planer for kampanjene.

Utsatt Oscar-utdeling

«Håp» skal nå kjempe med filmer fra hele verden om først å komme på Oscarakademiets kortliste på ti filmer og deretter bli en av de fem nominerte. Sist ble 92 filmer sendt inn.

Neste års Oscar-utdeling er utsatt som følge av pandemien og vil bli avholdt 25. april 2021 i Los Angeles.

Tidligere har norske filmer som «Kon-Tiki» (2013), «Elling» (2001) og «Veiviseren» (1987) blitt nominert. Til sammen har fem norske filmer blitt nominert. «Kongens nei» var på akademiets kortliste i 2016.