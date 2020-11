Senterpartiet øyner håp for Norwegian – frir på nytt til Ap og Frp

– Hei Siv, Jonas og Audun. Jeg registrerer at Ap og Frp i mediene i dag går langt i å støtte Sps forslag om at mer må gjøres for å sikre norsk luftfarts framtid, skriver Senterpartiets Marit Arnstad i en epost hun sendte til partileder Siv Jensen i Frp, Jonas Gahr Støre i Ap og Audun Lysbakken i SV onsdag kveld.

Arnstad viser blant annet til en sak i Børsen onsdag kveld, som gir henne håp om å få på plass en kontantstøtteordning til luftfarten som kan hjelpe Norwegian.

Regjeringen har allerede sagt nei til dette, men opposisjonspartiene har flertall i Stortinget og kan gå sammen om å tvinge det gjennom.

Vil ha ny dialog

Senterpartiet har allerede prøvd å få med seg Frp og Ap på en felles krisepakke uten hell, men nå kommer Arnstad med to konkrete forslag som hun vil fremme i Stortinget.

Hun ber partilederne avklare raskt om de vil støtte opp om dem:

– Det ene er at vi vil be regjeringen legge fram samme type støtteordning som de har gitt til resten av næringslivet, til flybransjen. Det andre er at vi mener det er nødvendig med ny dialog med Norwegian for å berge den norske delen av selskapet, altså flyrutene i Norge og de norske arbeidsplassene, sier Arnstad til NTB.

Hun er meget bekymret over hva som kan skje med det norske flyselskapet, som selv har sagt at de kan gå dukken uten støtte fra myndighetene. Mandag permitterte Norwegian ytterligere 1.600 ansatte og satte flere fly på bakken etter å ha fått nei til ekstra støtte fra regjeringen.

Før koronakrisen hadde selskapet over 10.000 medarbeidere, men de neste månedene vil bare om lag 600 være i arbeid.

– Over 20 kansellerte fly

– I dag kunne jeg se på Avinors oversikt at det var mellom 20 og 25 kansellerte Norwegian-fly bare på det norske rutenettet. Etter min mening er det en veldig alvorlig situasjon, sier Arnstad.

– Men tror du det er mulig å redde selskapet?

– Det kan bli krevende. Men det ser veldig alvorlig ut hvis man ikke gjør noen ting.

I eposten til partilederne ber Arnstad om raskt svar, og hun lover å få saken raskt til Stortinget om hun får signaler om bred støtte.

– Det haster ganske mye. Det som skjer i Norwegian, kan utvikle seg ganske raskt, sier hun.

Norwegian har ifølge E24 bedt regjeringen om mellom 4 og 5 milliarder kroner i støtte.

Onsdag demonstrerte rundt 200 Norwegian-ansatte utenfor Stortinget med en klar bønn om støtte fra de folkevalgte.

«Redd jobbene våre» og «Bevar norske arbeidsplasser», sto det blant annet på plakatene.