622 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 26.506 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 622 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 60 flere enn det som ble registrert dagen før. Siden sist torsdag er det registrert 3.931 nye smittetilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Biden velger Klain

Joe Biden valgte i natt norsk tid Ron Klain til å bli stabssjef i Det hvite hus. Klain er advokat og var Bidens seniorrådgiver under valgkampen.

Klain, som ledet daværende Barack Obamas innsats mot ebolaviruset, har vært en arg kritiker av president Donald Trumps håndtering av koronaviruspandemien. Klain var i to år stabssjef for Biden da Biden var visepresident i Obamas første presidentperiode.

To til sykehus etter trafikkulykke i Drammen

En mann i 20-årene og en kvinne i 30-årene er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke i Drammen sentrum natt til torsdag.

Personbilen kjørte av veien i Rosenkrantzgata like før klokken 4, og føreren ble sittende fastklemt etter ulykken.

Filippinene tyfon-rammet igjen

Den tredje tyfonen på like mange uker har rammet Filippinene. I hovedstaden Manila satt hundrevis på hustak for å slippe unna flomvann i natt, norsk tid. I forstaden Marikina står rundt halvparten av alle hus helt eller delvis under vann.

Tyfonen Vamco traff land i går kveld med en hastighet på 43 meter i sekundet. Myndighetene advarer om fare for jordskred og stormflo. Minst én person har mistet livet i en annen del av landet.

Maradona fra hjerneoperasjonen til avvenning

Argentinas store fotballstolthet Diego Maradona er utskrevet fra sykehuset, men får framover hjelp med sin alkoholavhengighet.

Maradona forlot onsdag sykehuset nord for Buenos Aires åtte dager etter at han ble operert i hjernen. Inngrepet var vellykket, men etterpå viste han tegn på alkoholabstinens. Den skal han nå få videre behandling for.

YouTube var nede

YouTube var i natt rammet av tekniske problemer. I tidsrommet mellom klokken 1 og 3 var det mange brukere verden rundt som ikke fikk tilgang på videoinnhold.

YouTube har ikke oppgitt hvor mange som var rammet, men nettstedet Downdetector.com registrerte på ett tidspunkt rundt 286.000 feilmeldinger. YouTube har ikke oppgitt årsaken til problemene.