Ap vil kutte egenandelen på helsetjenester til 2.460 kroner

Det kom mye kritikk da regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett foreslo å slå sammen dagens to frikortordninger til én med en samlet egenandel på 3.183 kroner. Det vil føre til at drøyt en million nordmenn må betale opptil 723 kroner ekstra i året for helsetjenester.

I sitt alternative budsjett, som legges fram torsdag, beholder Ap forslaget om ett frikort, men setter egenandelen til 2.460 kroner.

– Vi er veldig imot å gjøre det dyrere å være syk midt i en pandemi, men prinsippet om ett frikort og ett egenandelstak støtter vi, det vil gjøre det enklere. Men vi setter egenandelen til dagens nivå på det som heter egenandelstak 1, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, til NTB.

Vil spare 2.276 kroner

Egenandelstak 1 er i dag på 2.460 kroner og omfatter utgifter til lege, psykolog, sykehusbehandling, laboratorier og røntgen og medisiner på blå resept.

Egenandelstak 2 er i dag på 2.176 kroner og omfatter utgifter til fysioterapi, behandling av tannsykdommer, rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser i utlandet.

Pasienter som i dag har utgifter som når opp til taket i begge ordningene, vil dermed få 2.176 kroner mindre i utgifter med Aps opplegg sammenlignet med dagens ordning. Med regjeringens forslag vil besparelsen for disse gruppene være 1.453 kroner. Personer som når taket i bare den første ordningen, vil måtte betale 723 kroner mer med regjeringens opplegg.

– Nå har vi hatt en pandemi i snart åtte måneder, og da er det ikke riktig å øke utgiftene til dem som har utfordringer med sin helsetilstand. Det er heller ikke riktig i en normaltilstand, men det er ekstra feil å gjøre det midt under en pandemi, det skaper økt utrygghet og økte utgifter knyttet til sykdom, sier Kjerkol.

1 milliard mer til sykehusene

Ap legger også på en milliard kroner mer til sykehusene sammenlignet med regjeringens opplegg på 6,3 milliarder kroner.

– Det er en betydelig satsing som er begrunnet i flere ting: Sykehusene trenger å få dekket sine utgifter knyttet til smittevernutstyr, ekstravakter, etterslep av behandling og alt det som følger med den situasjonen vi har hatt. Dessuten er det viktig å huske på at sykehusene hadde veldig trange budsjetter selv før pandemien. Så selv om regjeringen nå har lagt inn en betydelig økning, så er det to milliarder kroner under det som sykehusene selv mener de må ha som følge av pandemien. Vi bøter på det gapet med én milliard, sier Kjerkol.

Hun sier milliarden er en start på Aps opptrappingsplan for sykehusene, og peker på at Ap i løpet av denne stortingsperioden har lagt inn 5,5 milliarder kroner mer enn regjeringen til sykehussektoren.