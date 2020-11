Finanstilsynet avdekket brudd på revisorloven hos PwC

Finanstilsynet avdekket i 2017 en feil i regnskapet til forbrukslånsbanken Bank Norwegian. I april og mai i fjor ble det derfor gjennomført tilsyn med selskapet PwC, skriver Dagens Næringsliv.

Konklusjonen etter tilsynet er at PwCs revisor burde ha «oppdaget flere av de regnskapsmessige feil og mangler som Finanstilsynet har påpekt i brev til banken etter gjennomgang av regnskapet».

– Finanstilsynet anser de gjennomgående svakhetene ved revisjonen av verdien av utlån som er beskrevet i dette brev som alvorlige brudd på revisorloven, heter det videre i tilsynsrapporten som er omtalt i avisen.

PwC får kritikk for flere forhold, blant annet for å ikke ha forstått regelverket for kapitalkrav godt nok og for å ikke å ha satt seg inn i bankens kredittpolicy og kreditthåndbok. Tilsynet fant også svakheter ved PwCs testing av nye utlån.

PwC Norge sier det tar kritikken fra Finanstilsynet til etterretning og skriver i en epost at selskapet har innført tiltak som skal hindre at noe lignende skjer igjen.

Bank Norwegian skriver at «Finanstilsynets rapport omhandler PwC sitt revisjonsarbeid, og er en sak mellom tilsynet og revisjonsselskapet».