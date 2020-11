Ubåt kuttet trosse til oppdrettsanlegg i Troms

Den foreløpige vurderingen tilsier at det ikke er skader på ubåten eller mannskapet om bord.

– Da dette skjedde, meldte ubåten straks ifra, og vi tok kontakt med oppdrettseier, sier talsperson Ivar Moen til avisen.

Han sier oppdrettsanlegget har flere fortøyninger og at skadene i første omgang ser ut til å være mindre, men at de vil skaffe seg full oversikt torsdag.

Anlegget ligger ved Andørja i Ibestad kommune, og eieren Kleiva Fiskefarm opplyser at situasjonen er under kontroll og at skaden blir rettet opp.

Forsvaret vil ikke si noe om årsaken til sammenstøtet.

– Det viktigste er at ingen har kommet til skade, sier Moen.