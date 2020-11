Brannvesenet meldte klokken 22.39 at de avslutter på stedet. De omtaler hendelsen som udramatisk. Togvognen har blitt frakoblet, og vognen flyttes.

Rundt klokken 22.45 meldte Bane Nor at togtrafikken var i gang igjen, men at det må regnes med forsinkelser og innstillinger.