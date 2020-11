Fem rumenske jordbærplukkere bortvist på grensen

Hendelsen skjedde på grensen ved Bjørnfjell i Nordland, opplyser politiet på Twitter.

– Så vidt oss bekjent, er sesongen for jordbærplukking over, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Jordbærsesongen i Norge varer vanligvis fra juni til august.

Kaalaas kan ikke gi ytterligere detaljer om hva arbeidsavtalen inneholdt eller hvordan den var utformet, bare at politiet bortviste dem så snart de skjønte at det dreide seg om jordbærplukking. Han sier bortvisningen skjedde av smittevernårsaker.

– Det handler helt og holdent om corona. Romania er del av EU, og arbeidsinnvandrere vil vanligvis ha tilnærmet fri tilgang til Norge, sier operasjonslederen.

Regjeringen innførte for en uke siden strengere restriksjoner for innreise til Norge for å unngå importsmitte.