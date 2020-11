Utøya-leder blir Nobelkomiteens yngste medlem noensinne

Han erstatter Thorbjørn Jagland og blir det yngste faste medlemmet av komiteen noensinne.

– Vi var opptatt av å høre lyden av en ny generasjon. Vi har snakket mye om Utøya-generasjonen, og Jørgen har på sin måte vært en del av den generasjonen. Ikke fordi han var der 22. juli, men fordi han har tatt et veldig stort ansvar for tiden etter 22. juli, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Siden høsten 2011, like etter terrorangrepet hvor 77 mennesker ble drept, har Frydnes ledet arbeidet med å bygge opp igjen Utøya. I tillegg har han erfaring fra Leger Uten Grenser og Helsingforskomiteen.

Støre omtaler ham som en «solid person».

– Jørgen er ikke et kjent navn. Men vi som har jobbet mye opp mot Utøya, og de tusenvis som har vært der, kjenner ham. Han har vært en stødig kraft i å bygge dette opp til å bli et veldig viktig senter, sier Ap-lederen.

Ungdommelig stemme

Nobelkomiteen har tradisjonelt blitt sett på som en smule gubbete. Men etter at Venstre for noen år siden valgte inn Sofie Høgestøl (34) som varamedlem, og Ap nå velger inn Frydnes, har snittalderen sunket betraktelig.

– Helt ung er jeg ikke, jeg er snart 36 år. Men jeg jobber med ungdom. Jeg kommer fra en Utøya-generasjon. Selv om jeg ikke direkte var en del av det på 22. juli, har jeg jobbet med det nå i ni år. Så dette ungdomsperspektivet er noe jeg definitivt vil ta med meg inn, sier Frydnes til NTB.

Frydnes tror det han har lært på Utøya, kan bli nyttig i komiteen.

– Jeg tror erfaringene, både i å gjenreise Utøya og komme tilbake igjen, og å bygge et internasjonalt anerkjent demokratisenter, kommer godt med. Det er et sted du får håp, håp som baserer seg på ungdommer som engasjerer seg, og ungdommer som snakker sammen på tross av hvor uenige de måtte være med hverandre, sier han.

Symbolikk

Det er en viss symbolikk i at lederen for gjenoppbyggingen av Utøya etter terrorangrepet, nå skal dele ut verdens viktigste fredspris.

– Symbolikken i det for meg, og i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, som i dag har vedtatt dette, er at Utøya i dag også er et sted som formidler håp og tro på at demokrati og menneskerettigheter og toleranse kan vinne fram, sier Støre.

Og utdyper:

– Når du tar båten over til Utøya i dag, så blir du i grunnen ikke nedslått. Det er et verdig minnested over dem som ble brutalt drept, men det er også et budskap om at ungdom betyr håp. Jeg tenker at det er en fin kombinasjon å ta med inn i komiteen.

Det er Stortinget som utnevner medlemmer til Nobelkomiteen, etter en nøkkel der stortingsgruppenes størrelse avgjør hvilket parti som får foreslå kandidater.