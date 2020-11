FHI: Økningen i smittetilfeller forrige uke var mindre bratt enn i de to foregående ukene

Økningen i antallet smittetilfeller var mindre bratt i forrige uke enn i de to foregående ukene. Samtidig er det en kraftig økning i smittede mellom 13 og 19 år.

Sist uke steg antallet smittetilfeller med 24 prosent i Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport for uke 45. I de to foregående ukene steg antallet smittetilfeller med rundt 80 prosent.

Dermed var økningen i nye smittetilfeller mindre bratt i forrige uke enn i de foregående ukene. Totalt var det meldt om 3.891 smittetilfeller.

– Det er for tidlig å konkludere om de nye tiltakene i uke 44 og 45 har hatt ønsket effekt. Situasjonen er fortsatt ustabil med fare for akselererende økning. Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen, og det er viktig med kraftige tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil, skriver de i ukerapporten.

Stor økning blant tenåringer

Antallet smittetilfeller økte i åtte av ti fylker og i alle aldersgrupper. Størst var økningen i aldersgruppen 13 til 19 år, hvor antallet smittede økte med 75 prosent. Aldersgruppen har nå det høyeste antallet meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet.

Det er Oslo som har den høyeste smitteforekomsten, med 254 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene, etterfulgt av Vestland (186) og Viken (166).

Folkehelseinstituttets modellering indikerer en økende smittespredning, med et reproduksjonstall i oktober på 1,4. Modellen viser imidlertid fortsatt at det var et langt høyere smittetrykk i mars-april enn det er nå. Da estimerte FHI at rundt én av ti smittetilfeller ble oppdaget, mens i september og oktober ble rundt fire av ti tilfeller oppdaget.

Flere tester gjennomført

I forrige uken ble det gjennomført 20 prosent flere coronatester enn i uka før, og andelen positive har vært relativt stabil, men gikk opp fra 2,47 prosent i uke 44 til 2,55 prosent i uke 45.

Personer som er født utenfor Norge er overrepresentert blant dem som har fått påvist smitte og når det gjelder coronarelaterte innleggelser.

I uke 45 var andelen utenlandskfødte blant de meldte koronatilfellene 37 prosent. Innvandrere utgjør rundt 15 prosent av befolkningen, ifølge FHI.