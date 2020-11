52 nye coronasmittede i Drammen

I alt har nå 938 personer i drammensområdet testet positivt på covid-19, og så langt er 17 personer døde, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

For 42 av de siste smittede er smitteveien kartlagt, mens den er uklar for åtte personer. For de to siste pågår det fortsatt smittesporing.

Mange av smittetilfellene kommer fra barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune.



I alt er åtte skoler berørt, og både ansatte og elever er satt i karantene. I tillegg er det meldt om smitte i tre barnehager i kommunen.

I tillegg har to ansatte ved Ekko bingo i Drammen fått påvist coronasmitte.