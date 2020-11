Siktelsen mot drapssiktet mor i Lørenskog er utvidet

Ifølge opplysninger VG har fått, er kvinnen siktet for å ha underslått barnas sparepenger og for å feilaktig ha pekt ut barnas far som gjerningsperson.

Det var 19. juli nødetatene fikk melding om en mulig brann og rykket ut til en adresse på Lørenskog.

I leiligheten ble to barn under 10 år funnet døde og deres mor funnet kritisk skadd.

Moren er siktet for drap på de to barna.

Ifølge avisa mener politiet at kvinnen kvalte barna i løpet av natten eller tidlig om morgenen.

Sakkyndige har konkludert med at kvinnen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, opplyser hennes forsvarer, advokat Gunhild Lærum til TV 2.

– De kommer fram til at min klient har vært dypt deprimert over tid, sier hun.

Kvinnen kan dermed dømmes til fengsel dersom retten legger rapporten fra de sakkyndige til grunn. Hun er kjent med konklusjonen fra de sakkyndige.