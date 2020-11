NHO-økonom: Hjemmekontor er kommet for å bli

– Halvparten av alle jobbene vil kunne gjøres hjemmefra, også i framtiden, sier Dørum til P4.

Nedstengingen i mars kan dermed for alltid ha endret norsk arbeidsliv. Dette kan igjen få betydning for andre samfunnsområder.

– Hvis både bedriften og de ansatte synes det er bedre at folk jobber hjemmefra, ikke hver dag, men flere ganger i uka, så har det betydning for hvordan vi dimensjonerer transportkapasiteten i samfunnet, og det har betydning for hvordan vi dimensjonerer kontorlokalene i samfunnet. Da kan man sitte flere på samme plass med skiftordninger, og lignende, sier Dørum.

I Finland, Tyskland, Danmark, Frankrike, Sverige og Nederland har mellom 35 og 45 prosent av arbeidsstokken oppgaver som det er mulig å gjøre hjemmefra, viser en analyse av arbeidsmarkedet i europeiske land.

Dørum tror også at det vil bli mindre jobbreising i fremtiden fordi mange har innsett hvor effektivt og kostnadsbesparende det er å ha digitale møter.

– Bedriften er jo pålagt å tjene penger for eierne sine, og hvis de kan kutte kostnader og samtidig opprettholde produksjonen, så skal de jo gjøre det, sier han.