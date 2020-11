SV velger arbeid og velferd som valgsaker

– SVs mål er et program som svarer på de største utfordringene i vår tid: klima- og naturkrisen og de økende økonomiske forskjellene, sier nestleder Kirsti Bergstø i SV til Dagbladet. Hun leder programkomiteen i partiet.

Bergstø sier partiet vil konsentrere seg om «arbeid og velferd for de mange i stedet for formuer for de få» i stortingsvalget 2021.

– Vi ønsker å gå til valg på arbeid for alle og vekst i velferden. Det første vi må gjøre da, er å reversere høyresidens usosiale kutt, sier hun til avisen.

Det skal gjøres ved å bygge ut velferdstilbudet i Norge, foreslår programkomiteen, som vil prioritere tannhelse og SFO. Blant annet foreslås gratis helsetjeneste til fylte 25 år og gjeninnføringen av gratis sjekk av tenner for dem over 75 år.