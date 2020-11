Konkurransetilsynet rådet regjeringen til Norwegian-nei

Mandag ble det kjent at flyselskapet Norwegian ikke får ekstra støtte fra regjeringen, slik de ba om.

Før avgjørelsen skrev konkurransedirektør Lars Sørgard til Næringsdepartementet at «tilsynet mener det er gode grunner til å forvente nyetablering der det er grunnlag for konkurranse, dersom noen av dagens aktører ikke lenger er til stede», ifølge Dagens Næringsliv.

I et innlegg i avisen skriver Sørgard at staten bør «være varsom med å dele ut statsstøtte til flyselskaper» som følge av koronakrisen.

Konkurransedirektøren nevner ikke Norwegian med navn, men viser til at det er potensial for konkurranse på store flyruter i Norge selv etter koronapandemien.

– Konkurransetilsynet har siden 2011 samlet inn data for 12 av de største flyrutene i Norge. Vi finner at selskapene SAS og Norwegian fram til koronapandemien konkurrerte på en måte som har vært gunstig for oss flypassasjerer, skriver Sørgard.

Han trekker fram at det er konkurransen som skal støttes på lang sikt, ikke konkurrentene, at det er vanskelig å vite hvordan dagens selskaper vil drive videre etter en eventuell redningsoperasjon og at det er vanskelig nå å vite hvor mye en redningsaksjon ville kostet.